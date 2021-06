Il signe sa meilleure performance de l'année dans cette épreuve de l'European Tour dotée de 1,2 million d'euros. Elle lui permet de gagner vingt places au classement du Tour européen (Race to Dubai) et se retrouve 50e. Detry, qui a dû abandonner sa position de leader dimanche après un deuxième tour en 73 coups, a entamé son troisième tour en 7e position avec deux coups de retard sur les lmeaders. Il a inscrit quatre birdies sur ses dix-huit derniers trous contre un seul bogey.

Le Bruxellois de 28 ans a terminé à deux coups de l'Anglais Marcus Armitage, qui avec un tour final de 65 coups, sept sous le par, a célébré sa première victoire sur le circuit européen. Armitage a réalisé six birdies et un eagle, et un seul bogey. Avec son score total de 208, il devance Detry, l'Italien Edoardo Molinari, le Néerlandais Darius van Driel et l'Anglais Matthew Southgate.

Le tournoi, qui a exceptionnellement commencé un samedi, se joue en trois tours et se termine le lundi en raison des mesures anti-coronavirus allemandes.