Le Bruxellois est idéalement placé pour remporter dimanche, à l’île Maurice, le premier tournoi de sa carrière sur l’European Tour.

Thomas Detry est plus que jamais en lice pour remporter le premier tournoi de sa carrière sur l’European Tour. Après 36 trous, le jeune champion bruxellois occupe la deuxième place de l’Open de l’Ile Maurice qui se dispute sur le parcours de l’Heritage GC (par 72), à Bel Ombre.

Toujours aussi régulier, le champion belge a rentré, ce vendredi, une carte de 66. Après un mauvais départ (bogeys sur le 1 et le 4), il a collectionné les bons coups avec sept birdies et un eagle (sur le 14, comme la veille). Au classement général, Detry totalise 11 coups sous le par et n’est qu’à une longueur de l’Ecossais Calum Hill, actuel leader. C’est dire s’il aura un bon coup à jouer ce week-end !

Après un mauvais premier tour (74), Thomas Pieters s’est réveillé lors du second en rentrant une superbe carte de 66 (avec 5 birdies sur ses neuf derniers trous) qui lui permet de passer le cut avec un total de 4 sous le par.

Nicolas Colsaerts, en revanche, a connu une mauvaise deuxième journée. Mal dans son swing, le Bruxellois a notamment concédé un double bogey sur le 16 et un bogey sur le 18, pour une carte de 75. Avec un total dans le par sur les deux tours, il ne passe malheureusement pas le cut.

C’est l’Ecossais Calum Hill, 25 ans, qui occupe la tête avec un total de 12 sous le par. Ce vendredi, il a rentré une carte exceptionnelle de 64 (9 birdies et un bogey). Mais le chemin est encore long. Avec une douzaine de joueurs en l’espace de trois coups, la bataille pour la victoire finale s’annonce très serrée.

L‘Open de l’Ile Maurice ne fait évidemment pas partie des tournois les plus importants de l’European Tour. Vu l’époque de l’année et le décor, il dégage même un petit parfum de vacances pour les joueurs. Mais il est néanmoins doté d’un million d’euros de « prize money », soit l’équivalent de la dotation du « Belgian Knockout ». Et Thomas Detry ne veut pas louper l’occasion de terminer l’année par un coup d'éclat!