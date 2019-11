Le jeune Bruxellois a reculé au classement du Turkish Airlines Open et Nicolas Colsaerts est revenu à sa hauteur.

Deuxième après le deuxième tour du Turkish Airlines Open (Final Serie de l'European Tour), Thomas Detry a connu une troisième journée plus compliquée sur le parcours The Montgomerie Maxx Royal (par 72) à Antalya. Moins régulier que les jours précédents, il a concédé quatre bogey sur ses 12 premiers trois avant de réussir deux birdies (trous 15 et 18) pour rendre une carte de 73. Au classement général, il totalise 10 coups sous le par et se positionne à la dix-septième place, à égalité avec Nicolas Colsaerts. Ce dernier avait signé un premier tour moyen (71). Mais, depuis, il a trouvé son rythme de croisière rendant des cartes de 68 et 67. Ce samedi, le Belgian Bomber a réussi 6 birdies pour un seul petit bogey, affichant de très bonnes intentions. Troisième joueur belge en lice, Thomas Pieters a signé, de son côté, un score de 71 (3 birdies, 2 bogeys) et pointe à la 25ème position avec un total de 9 sous le par.

En haut du leaderboard, l’Autrichien Matthias Schwab, 24 ans, garde le cap gagnant. Toujours aussi impressionnant, il a rendu ce samedi un score de 66 avec même un eagle sur son premier trou. Au général, il pointe en tête à 18 coups sous le par. A l’instar de Thomas Detry, Schwab n’a pas encore gagné sur l’European Tour : il partira ce dimanche en position de force même si l’Anglais Tyrell Hatton, l’Américain Patrick Reed et le Français Benjamin Hebert ne sont qu’à trois longueurs.