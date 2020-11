Il partage la 5e place. Seuls les 32 premiers au terme des deux premiers parcours peuvent poursuivre la compétition. Les scores sont remis à zéro. Les seize meilleurs à l'issue du 3e tour seront qualifiés pour le dernier tour dimanche.

Vendredi, le Bruxellois de 27 ans a commis une erreur sur le quatrième trou. Par la suite, l'actuel 17e du classement européen (Race to Dubaï) a rentré six birdies, ce qui lui a valu de reculer de la 2e à la 5e place partagée. Le tournoi est terminé pour Nicolas Colsaerts. Sa 2e carte de 72, signée avec trois birdies, deux bogeys et un double bogey, ne lui a permis que de terminer à la 87e place. - Classement après le 2e tour (par 71): 1. Jamie Donaldson (PdG) 130=66-64 -12 2. Jorge Campillo (Esp) 131=69-62 . James Morrison (A 131=68-63 . Johannes Veerman (USA) 131=67-64 5. Steven Brown (Ang) 132=68-64 . Joost Luiten (P-B) 132=67-65 . Davod Horsey (Ang) 132=67-65 . Thomas Detry (Bel 132=66-66 . Sami Välimäki (Fin) 132=66-66 ... 87. Nicolas Colsaerts (Bel) 143=71-72 .