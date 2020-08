Dans le vent, l’Anversois a fait preuve d’une grande solidité avec six birdies, deux bogeys et un double bogey (sur le trou n°12). Il occupe la 6e place du classement à trois coups de l’Anglais Jordan Smith et de l’Ecossais Connor Syme.

De son côté, Nicolas Colsaerts a rentré un score de 71 (dans le par) avec deux birdies et deux bogeys. Pour rappel, Thomas Detry a décidé de faire l’impasse sur cet Open après avoir joué quatre semaines d’affilée et assuré un Top 10 à l’UK Swing. Le Bruxellois a désormais les yeux rivés vers l’US Open, premier Grand Chelem de sa carrière qu’il disputera le 17 septembre sur le parcours du Winged Foot GC, à New York.

Côté féminin, l’Anversoise Manon De Roey a mal débuté le British Open (son premier Major) en rentrant une carte de 81 (+10) sur le terrible links écossais du Royal Troon.