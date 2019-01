Thomas Pieters a manqué son dernier tour à l'HSBC Championship de golf, l'épreuve du circuit européen (EPGA) dotée de 7 millions de dollars, samedi à Abou Dhabi dans les Emirats.Il n'a rendu qu'une carte de 73 (+1). Du coup, le 76e mondial a reculé de la 5e à la 16e place finale.

Pieters a rentré trois birdies sur les treize premiers trous, contre un bogey. Il a ensuite commis trois erreurs dans les cinq derniers trous, ce qui lui a coûté onze places au final. Il termine à 9 coups de l'Irlandais Shane Lowry, qui avait pris la tête dès le premier tour. A 31 ans, il signe sa quatrième victoire en carrière.

Nicolas Colsaerts a conclu son dernier parcours en 70 coups (-2) après cinq birdies, contre un bogey et un double bogey. Classé au 190e rang mondial, il a gagné huit places et termine à la 42e place, treize coups derrière Lowry. Thomas Detry, qui avait chuté à la 67e place après un mauvais 3e tour (76), a terminé son tournoi avec une carte de 72. Le Bruxellois 139e mondial se classe 65e ex aequo, à 17 longueurs du vainqueur.

- Claqssement final (par 72):

1. Shane Lowry (Irl) 270=62-70-67-71 -18

2. Richard Sterne (AfS) 271=65-68-69-69

3. Joost Luiten (P-B) 273=69-68-71-65

4. Louis Oosthuizen (AfS) 274=65-68-75-66

5. Søren Kjeldsen (Dan) 275=66-69-71-69

6. Paul Waring (Ang) 276=70-67-70-69

. Pablo Larrazábal (Esp) 276=65-72-68-71

. Ian Poulter (Ang) 276=66-69-69-72

9. Tom Lewis (Ang) 277=68-67-75-67

. Brooks Koepka (USA) 277=67-70-70-70

...

16. Thomas Pieters (Bel) 279=67-70-69-73

42. Nicolas Colsaerts (Bel) 283=69-72-72-70

65. Thomas Detry (Bel) 287=72-67-76-72