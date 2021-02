Un Autre Regard signé Miguel Tasso.

Nourrie aux biberons d’exploits, de tragédies et de miracles, la vie de Tiger Woods est celle d’un héros de roman. Le destin de la star black des greens pourrait alimenter toutes les séries de Netflix tant il mélange le bien et le mal, la gloire et la déchéance, le blanc et le noir, le sourire et la tristesse. En fait, c’est comme si le Tigre ne pouvait surfer qu’en eaux troubles, tantôt sur les vagues des plus grands succès, tantôt sur celles des plus grands drames.