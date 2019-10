L’Américain est seul en tête après le deuxième tour et espère remporter un 82ème titre.

Par Miguel Tasso

Tiger Woods persiste et signe ! Le champion américain est toujours en tête du Zozo Championship, tournoi du PGA Tour américain qui se dispute au…Japon. Impérial lors du deuxième tour, Tiger a signé une nouvelle carte de 64 sur le parcours de Chiba (par 70). Au général, il totalise désormais 12 coups sous le par et compte deux longueurs d’avance sur son compatriote Gary Woodland et quatre sur le Japonais Hideki Matsuyama.

Très solide dans tous les compartiments de son jeu, le « Tigre » a terminé par deux magnifiques birdies sur les trous n°17 et 18 et n’a concédé qu’un seul bogey, sur le trou n°2.

S’il venait à s’adjuger ce tournoi, Tiger remporterait son 82ème titre sur le PGA Tour et égalerait le mythique record du grand Sam Snead.

Le Zozo Championships ayant pris du retard en raison des pluies (la journée de vendredi a été annulée), il se terminera lundi.