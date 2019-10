Malgré trois bogeys sur les trois premiers trous, il a terminé à 6 sous le par.

Pour son retour à la compétition, Tiger Woods a frappé fort. Le champion américain occupe ainsi la tête du Zozo Championship (PGA Tour) qui se dispute sur le parcours de Chiba (par 70), au Japon. Lors du premier tour, le «Tigre » a signé une carte de 64 et partage la première place avec son compatriote Gary Woodland avec un coup d’avance sur le Japonais Hideki Matsuyama.

Tout avait bien mal commencé pour le dernier vainqueur du Masters d’Augusta qui signa trois bogeys lors de ses trois premiers trous. Mais loin de jeter l’éponge, Tiger enclencha alors la machine à birdies, multipliant les putts improbables. Sur ses 14 derniers trous, il réussit la bagatelle de neuf birdies. « Après mon début de partie, je ne m’attendais assurément pas à terminer à 6 sous le par. Mais j’avais aujourd’hui un bon petit jeu. C’est positif pour la suite » confia-t-il, tout sourire au Club House. Avec 83% de greens touchés en régulation et 1,5 putt de moyenne par trou, Woods a affiché, haut et fort, ses intentions. Son genou (récemment opéré) ne le fait plus souffrir et son moral semble au zénith.

Ce n’est visiblement pas le cas de Rory McIlroy qui, très irrégulier au drive, a dû se contenter d’une carte de 72 (+2). Favori des bookmakers, Justin Thomas a, lui, joué dans le par.

Le Zozo Championship est un nouveau tournoi qui se dispute au Japon mais qui compte pour le PGA tour américain. Si Tiger venait à le remporter, il égalerait le nombre de victoires (82) sur le circuit américain détenu par Sam Snead.