Menée (10-8) au départ de la dernière journée, l’équipe américaine a renversé la situation et a finalement remporté la Presidents Cup face à son homologue internationale (16-14).

C’est la dixième victoire consécutive pour les Etats-Unis dans cette compétition qu’ils n‘ont perdu qu’à une seule reprise, en 1998.

Touché dans leur orgueil après les trois journées de doubles, les Américains ont sorti le grand jeu, ce dimanche, pour s’offrir une magnifique remontada sur le fabuleux parcours du Royal Melbourne. C’est Tiger Woods, en personne, qui a donné le signal de la révolte. Le capitaine-joueur US s’était positionné dans le premier simple de la journée. Et il a, d’emblée, donné le tempo, remportant une belle victoire face au Mexicain Abraham Ancer (3&2). Le ton était donné. Les rapides victoires de Patrick Reed (face C.T.Pan) et de Dustin Johnson (contre Haoting Li) firent flotter un peu plus haut encore le drapeau à la bannière étoilée.

Certes, l’équipe internationale, portée par le public australien, s’accrocha et retarda longtemps l’échéance. Mais les succès de Patrick Cantlay (face à Joaquin Niemann), de Xander Schauffele (face à Adam Scott) et de Webb Simpson (contre Byeong Hun An) scellèrent le triomphe des hommes de Tiger Woods. « C’est une victoire collective. On savait qu’on avait une chance de combler notre retard lors des parties de simples. On y a toujours cru. Et on est aller la chercher, cette Coupe ! Je félicite tous mes gars. Ils ont été fantastiques et ont fait preuve d’un merveilleux état d’esprit» s’exclamaient le Tigre, heureux comme un gosse après avoir remporté son 27ème point personnel dans l’épreuve (encore un record volé à son "pote" Phil Mickelson !).

A moins d’un an de la Ryder Cup de Whistling Straits, l’équipe américaine a donc fait tourner le moteur. Tout n’a pas été parfait, notamment lors des doubles. Mais il est clair que cette victoire arrachée au bout du suspense va apporter moral et confiance à la formation du futur capitaine Steve Stricker, qui n’a évidemment manqué une miette de la bataille de Melbourne.

Dans le camp de l’équipe internationale, la déception était évidemment de mise. « On était tout près de l’exploit. Tout s’est joué sur quelques détails. C’est frustrant car nous avons dominé les trois premières journées. Mais c’est le golf » confiait le capitaine Ernie Els.