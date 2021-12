L’ancien no 1 mondial a affiché de belles intentions mais le chemin est encore long.

Tiger Woods a rassuré ses millions de fans lors du PNC Championship qui s’est disputé ce week-end, à Orlando. Certes, l’ancien numéro 1 mondial n’a pas retrouvé, d’un coup de baguette magique, sa forme d’autrefois. Mais l’idée de le voir prochainement reprendre réellement la compétition de haut niveau n’est plus utopique. "J’ai eu de bonnes sensations. J’ai terminé très fatigué. Mais, au moins, j’ai pu donner un coup de main à Charlie", souriait-il.

Le PNC Championship est un tournoi exhibition où des légendes du golf jouent, en équipe, avec un membre de leur famille. L’épreuve se joue sur seulement 36 trous et la formule de jeu (scramble à deux) ajoute au côté ludique et spectaculaire de l’événement. Le Tigre évoluait avec son fils, âgé de 12 ans. Et le tandem a terminé à une remarquable deuxième place, à deux coups des Daly (père et fils également). "C’était un moment fort. J’avais dit à Charlie qu’il nous fallait faire un maximum de birdies pour avoir une chance. On en a réussi onze d’affilée ! Je suis très fier du fiston…"