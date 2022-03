Le PGA Tour, le circuit américain de golf, a annoncé mercredi que Woods figure en tête du nouveau Player Impact Program (PIP). Cela lui rapporte un chèque de 8 millions de dollars (7,2 millions d'euros). Woods, 46 ans, vainqueur de 15 Majeurs dans sa carrière, a été gravement blessé aux jambes dans un accident de voiture en février de l'année passée. Depuis lors, il n'a participé qu'au PNC Championship aux côtés de son fils de 12 ans.

Malgré cela, Woods termine en tête de la première édition du Player Impact Program, devant son rival Phil Mickelson. Ce dernier a remporté à 50 ans le PGA Championship, devenant le plus vieux vainqueur d'un Majeur de l'histoire. Cette deuxième place lui vaut 6 millions de dollars (5,4 millions d'euros). Rory McIlroy, troisième, engrange lui 3,5 millions de dollars (3,16 millions de dollars). Au total, dix joueurs se partageront 40 millions de dollars (36 millions d'euros).

Le PGA Tour explique que le PIP "a mesuré les joueurs qui ont suscité le plus d'intérêt positif". Il prend en compte le nombre de fois où un joueur apparait dans des recherches sur Internet ou dans des articles de presse, sa portée et son engagement dans les médiaux sociaux, son exposition aux parrainages télévisés et son "score de notoriété générale au sein de la population des États-Unis".