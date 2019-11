L’Anversois a mieux terminé le tournoi que Thomas Detry et Nicolas Colsaerts. Victoire finale de l’Anglais Hatton à la lumière des projecteurs !

Thomas Pieters a finalement terminé à la quatorzième place du Turkish Airlines Open qui s’est disputé sur le parcours The Montgomerie Maxx Royal (par 72) à Antalya. Lors du dernier tour de ce tournoi des Final Series de l’European Tour, le joueur anversois a rentré une belle carte de 67 (6 birdies et un bogey) et finit avec un total 14 sous le par. Deuxième après les deux premiers tours, Thomas Detry a connu un week-end plus compliqué. Le jeune Bruxellois a signé des cartes de 73 et 72 (malgré un eagle sur son dernier trou) et clôture l’épreuve à la 32ème place (10 sous le par). Quant à Nicolas Colsaerts, il a alterné le meilleur (un superbe 67 samedi) avec le moins bon (un décevant 74 dimanche). Le lauréat du récent Open de France termine en 38ème position.

La victoire finale est revenueà l’Anglais Tyrell Hatton, vainqueur après un playoff qui a opposé la bagatelle de six joueurs (un record dans l’histoire de l’European Tour) et qui s’est terminé à la lumière des projecteurs et du clair de lune (encore une première). Outre Hatton, l’Autrichien Matthias Schwab (qui avait mené le tournoi depuis le premier tour), l’Américain Kurt Kitayama, le Sud-Africain Erik van Rooyen et les Français Benjamin Hébert et Victor Perez avaient également terminé les 72 trous règlementaires à 20 sous le par.

La semaine prochaine, le Tour se déplacera en Afrique du Sud pour le Nedbank Challenge.