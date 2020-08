Décidément, le trône de no 1 mondial brûle les fesses des meilleurs joueurs de la planète ! Après avoir été occupé brièvement ces dernières semaines par l’Espagnol Jon Rahm et l’Américain Justin Thomas, c’est au tour de Dustin Johnson d’en prendre possession. Victorieux du Northern Trust (premier tournoi de la FedEx Cup), le géant de Columbia s’est hissé, ce lundi, au sommet de la hiérarchie mondiale au nez et à la barbe de ses deux rivaux