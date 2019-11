Le jeune champion bruxellois termine troisième du Nedbank Challenge de Sun City et se qualifie pour la grande finale de Dubaï. Tommy Fleetwood a gagné le chèque de 2,5 millions de dollars.

Thomas Detry a finalement terminé à la troisième place du Nedbank Challenge qui s’est disputé sur le parcours sud-africain du Gary Player CC (par 72) à Sun City. Deuxième au départ du dernier tour de cette manche des Final Series de l’European Tour, le champion bruxellois espérait secrètement soulever son premier trophée sur ce circuit. Malheureusement, ce dimanche, son jeu n’était pas au même niveau que lors des trois premières journées. Moins régulier, usé mentalement par un parcours d’une rare difficulté, il n’a pu se mêler réellement à la lutte pour le titre, rendant une carte de 74 avec quatre bogeys, un double bogey (sur le trou n°12, un par 3) et trois birdies (dont un sur le dernier trou). Au général, il totalise 8 coups sous le par et se positionne à quatre coups du vainqueur.

La semaine n’en reste pas moins exceptionnelle pour le jeune talent belge avec, à la clé, une qualification pour la grande finale de Dubaï la semaine prochaine, un chèque de 378.000 dollars et une nouvelle progression dans les classements européens et mondiaux.

Thomas Detry, 26 ans, a surtout confirmé qu’il avait bel et bien l’étoffe pour défier les meilleurs joueurs du monde, y compris lors des plus grands tournois. Certes, il n’a pas réussi à remporter l’épreuve. Mais il a néanmoins affiché très haut son ambition. Son magnifique birdie arraché sur le dernier trou vaut, à ce titre, tous les discours du monde. Bref, il ne faut pas être grand clerc pour deviner que sa première grande victoire n’est plus qu’une question de patience.

A l’arrivée, c’est l’Anglais Tommy Fleetwood qui a remporté le tournoi et son chèque défiant la raison de 2,5 millions de dollars. A égalité avec le Suédois Marcus Kinhult après les 72 trous règlementaires, il s’est imposé lors du premier trou de playoff. Loin de la tête au départ du dernier tour, il a sorti le grand jeu ce dimanche, signant notamment trois eagles !

Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts ont, de leur côté, terminé à la 30è place avec un total de 2 au-dessus du par. L’Anversois est assuré de disputer la finale de Dubaï réservée aux 50 premiers du classement européen. Le Bruxellois (52è) devra attendre un éventuel forfait pour être du voyage aux Emirats.