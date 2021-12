Si vous comptez vous rendre au Planet Padel, ne suivez pas votre GPS. La route la plus rapide est défoncée. Mais on accède facilement à ce grand bâtiment sorti de terre en 18 mois par le village de Saint-Georges-sur-Meuse, à dix minutes de Liège et à une demi-heure de Namur. C’est là que Guillaume Gillet et Steve Darcis nous attendent. Le footballeur de Charleroi et l’ancien tennisman (ex-38e à l’ATP) ont investi pour ouvrir le plus grand centre de Wallonie (neuf terrains agréés pour les compétitions internationales, dont un "central" bicolore unique en Belgique) dans ce sport, petit frère du tennis et du squash, qui explose chez nous ces dernières années. Une belle occasion de réunir ces deux grands amis, nés il y a 37 ans dans la même clinique de Liège à quatre jours d’écart.

Depuis quand êtes-vous potes ?

Gillet : "Via le tennis, on a des amis en commun. Et comme Steve adore Anderlecht, il est venu donner plusieurs coups d’envoi. Ça s’est fait naturellement."

Darcis : "C’était même avant ça, en 2006 ou 2007 quand tu étais encore à Gand. J’étais venu voir un de tes matchs avec un ami commun et ton cousin. Puis tu es venu me voir à Roland-Garros et on a accroché."



(...)