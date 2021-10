Pour les gymnastes, le premier rendez-vous majeur post-Jeux olympiques de Tokyo se déroule déjà à partir de ce lundi... au Japon. La ville de Kitakyushu, située dans la préfecture de Fukuoka à l’ouest de l’archipel, accueille en effet la 50e édition des championnats du monde jusqu’au 24 octobre prochain. La Belgique n’y a envoyé que des gymnastes masculins, les femmes, actives cet été aux JO, se concentrant exclusivement sur les échéances de 2022. Luka Van den Keybus, Noah Kuavita et Maxime Gentges - ce dernier étant le seul représentant de la gym francophone - défendront nos couleurs au pays du Soleil-Levant. Le Malmédien de 26 ans sera engagé dans les concours de la barre fixe et du cheval d’arçons.

Le rendez-vous mondial tombe à pic pour Maxime Gentges, dans une excellente dynamique actuellement. En témoigne la médaille d’or remportée à la barre fixe par le pensionnaire du centre de haut niveau de Mons lors de la manche de Coupe du monde de Koper, en Slovénie.

"Je visais plutôt le même résultat au cheval d’arçons mais une petite erreur en qualifications m’a coûté cher dans cette épreuve. Qu’importe au final ! J’ai réussi à augmenter la difficulté de mon exercice entre les qualifs et la finale pour remporter cette compétition. C’est un résultat qui me donne vraiment confiance avant d’aborder les championnats du monde", a déclaré le gymnaste, qui est entraîné par son frère Gilles. "Il y a neuf mois, j’ai dû être opéré après m’être fracturé le nez à la suite d’une chute à la barre fixe. Cela a été une bataille quotidienne pour retrouver mon niveau et mes sensations mais je peux dire aujourd’hui que je suis fier de moi. Et que je me sens plus fort que jamais."

Depuis l’officialisation de sa qualification, Maxime Gentges est parti en Dordogne, à Boulazac, afin de s’entraîner sur du matériel chinois similaire à celui qui sera utilisé au Japon lors des Mondiaux. Une prise de repères importante pour ne pas se laisser surprendre comme cela a pu être le cas dans le passé.

Mais ce qui l’a surtout rassuré, lors de ce stage, c’est d’avoir pu tester un genou droit blessé lors de la compétition en Slovénie. "Je me suis malheureusement occasionné une déchirure au ménisque lors de la réception de mon exercice. Du coup, je n’ai pas pu me produire à la barre fixe la semaine suivante à Rotterdam mais on a beaucoup travaillé sur la stabilisation de l’articulation et sur le renforcement, et je suis prêt juste à temps pour les championnats du monde", a encore indiqué Maxime.