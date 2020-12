Annonce un peu surprenante ce jeudi matin : Tim Moriau, l'entraîneur d'athlétisme qui coache Isaac Kimeli, Robin Hendrikx, Dieter Kersten, Simon Debognies et Dorian Boulvin notamment au sein du Runner's lab Athletics team, a été nommé manager pour les élites de la fédération néerlandophone de gymnastique (Gymfed). Il débutera dans ses nouvelles fonctions ce lundi 14 décembre, a annoncé la Gymfed jeudi.

Avec les entraîneurs et l'encadrement, Moriau va se concentrer sur l'accompagnement de l'équipe féminine olympique en vue des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et sur le déploiement du plan stratégique 2021-2024. Il rejoint également la direction de la Gymfed.

"Je veux partager mes connaissances et mon expérience en tant que coach, un domaine où je me concentre sur un coaching positif et une communication ouverte", indique Tim Moriau. "Je suis de nature très entreprenante et j'attache beaucoup d'importance à la réflexion stratégique à long terme."

Plus tôt cette année, le monde de la gymnastique belge a été touché par un scandale autour des violences psychologiques sur les gymnastes. Une enquête interne sur le comportement de certains entraîneurs est toujours en cours.