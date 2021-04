La date, le 3 avril, et le lieu, Moscou, ont heureusement été maintenus. Après de longs mois sans compétition, les haltérophiles se retrouvent l’espace d’une semaine, dans la capitale russe, pour y disputer leur Euro. Et les Belges sont bel et bien présents avec, notamment, Nina Sterckx, notre prodige de 18 ans qui entrera en lice ce dimanche, lors de la finale A des -55 kg. En attendant, la jeune Annelien Vandenabeele (16 ans/-55 kg aussi…) a ouvert le bal samedi, en finale C avec un nouveau record personnel. Son total : 169 kg ! Dans le détail : 75 kg à l’arraché et 94 kg à l’épaulé-jeté. De quoi ravir son entraîneur, Tom Goegebuer, ancien haltérophile lui-même, toujours très impliqué dans ce sport où le Gantois se bat, corps et âme, contre le dopage.