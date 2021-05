Nina Sterckx s’est offert une formidable médaille d’argent au Mondial juniors, ce lundi, à Tachkent, où la Flandrienne de 18 ans n’a été devancée que par l’Ukrainienne Konotop. Sa seule petite frayeur, Nina l’a connue lors de son deuxième essai à l’épaulé-jeté, à 108 kg, qu’elle a manqué. Mais la Flandrienne a immédiatement redressé la barre à sa troisième tentative (elle avait débuté à 102 kg) pour signer un nouveau record personnel de 198 kg (90+108), synonyme de médaille d’argent, derrière la championne d’Europe seniors et nouvelle championne du monde juniors, Konotop, qui a réussi un impressionnant total de 212 kg (96+116).

Nina Sterckx avait commencé par améliorer son record personnel à l’arraché, le portant à 90 kg. Pour y parvenir, la Flandrienne était passée par 85 kg et 88 kg (son précédent record) lors de ces deux premiers essais. À mi-parcours de ce Mondial juniors, Nina figurait en deuxième position, derrière la fameuse Ukrainienne Konotop, créditée de 96 kg, soit un kilo de plus que lors de son récent titre européen seniors. Derrière, trois concurrentes se partageaient la troisième place provisoire, à savoir la Roumaine Cotruta, la Turque Alici et une autre Ukrainienne, Ivzhenko, toutes trois après avoir soulevé une barre de 83 kg.

Également engagée en -55 kg lors de ce Mondial juniors, la plus jeune encore Annelien Vandenabeele (16 ans) a signé un total de 170 kg (76+94), soit un kilo de mieux que son précédent record personnel de 169 kg (75+94).

Nina déjà médaillée de bronze à l’Euro seniors…

Après des mois sans compétition, Nina Sterckx s’était (déjà) illustrée le 4 avril, à Moscou, où se tenait l’Euro seniors. La Flandrienne de 18 ans avait décroché la médaille de bronze en -55 kg, soulevant un total de 197 kg. À cette occasion, l’étudiante en Physique à l’Université de Gand, ville où elle s’entraîne avec Tom Goegebuer et Bieke Vandenabeele, avait été épatante de maturité. Du haut de son 1,57 m, Nina avait d’abord égalé son record de 88 kg à l’arraché. Dans un deuxième temps, après avoir assuré 103 kg (son autre record) à l’épaulé-jeté, elle avait réussi 109 kg ! Cette performance lui avait permis de monter sur la troisième marche de cet Euro seniors, derrière l’Ukrainienne Konotop (208 kg) et la Russe Ershova (200 kg).