Les Campinois se sont imposés 28-27 face à Visé qui a pourtant compté 6 buts d'avance.

Bocholt est champion de Belgique pour la quatrième fois d'affilée. Il a battu Visé 28-27 dans la troisième manche des play-offs mais les Liégeois ont de quoi avoir des regrets puisqu'ils ont mené de la 4e à la 59e minute.

Malgré deux pertes de balles et un penalty manqué d'emblée, Visé accrochait Bocholt dès le départ. On sentait la fatigue de part et d'autre et les Campinois manquaient également des occasions.

Korneel Douven prenait le parti de faire tourner très vite et Danesi, déchaîné, emmenait Visé vers un 0-5.

Malgré un temps mort, seul Valkenborgh maintenait Bocholt dans le match et Visé prenait une avance de 6 buts mais restait 7 minutes sans marquer et Spooren ramenait à 14-15. Juste avant le repos, Danesi transformait un penalty qui donnait de l'air à Visé.

Alors que Rola maintenait Damian Kedziora hors du match mais manquait un deuxième penalty, Bartosz se rappelait au bon souvenir de sa future équipe.

Danesi et Siraut permettaient à Visé de reprendre trois buts d'avance mais, une nouvelle fois, Bocholt égalisait.

Visé n'était jamais mené mais, malgré les arrêts de Siraut et les efforts de Bello, Flajs, Carvalhais et Cusumano, il ne parvenait pas à creuser un écart définitif.

A 2'30'' du terme, le marquoir indiquait 27 partout dans une ambiance électrique. Il restait 62 secondes à jouer quand Valkenborgh faisait 28-27. C'était le dernier but de la partie. Une nouvelle fois, Visé s'inclinait sans avoir encaissé trente buts.

BOCHOLT: Leroy, Wertelaers 1, Kooyman 2, Spooren 5, Valkenborgh 5, Roelants 2, D. Kedziora 3, B. Kedziora 5, Winters 3, Cremers, Koninkx, Gijbels, Lamers, Driesen, Meyer 1

VISÉ: Siraut, Carvalhais 3, Cusumano 4, Danesi, Flajs 3, Vancosen 2, Rola 2, Gava, Glesner 3, Beckers, Géradon, Marchal, S. Danesi 19, Hadzic, Bello 3

Intermédiaires: 4-4, 8-13, 14-16; 18-21, 23-24, 28-27