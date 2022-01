Pour sa troisième rencontre dans sa campagne qualificative en vue du Mondial 2023, la Belgique a subi sa deuxième défaite de la compétition (pour un partage au Kosovo). En Turquie, les Red Wolves ont subi la loi d'une équipe portée par un public très bouillant dans la salle Ataturk de Kastamonou, remplie pour la soirée.

Si le coach avait prévenu qu'il fallait éviter voir l'écart prendre de trop grandes proportions très vite, il n'a pas forcément été entendu puisque les Turcs ont fait la course en tête menant rapidement 7-3.

Pourtant, si Jeff Lettens, le meilleur gardien belge, n'était pas présent, Tom Robyns et Jeroen De Beule emmenaient bien dans leur élan les jeunes Red Wolves.

Mais cette inexpérience a montré les limites noir-jaune-rouge face à la défense locale et aux gardiens adverses en verve ce mercredi soir. Inefficaces et en manque de solutions en début de match, les Belges n'ont aussi que très peu profité des nombreuses exclusions temporaires dans le camp turc pour faire la différence et résorber leur retard.

Certes, la fin de la première période était à l'avantage des Red Wolves qui ont toutefois manqué les occasions d'égaliser à chaque fois, laissant la Turquie rentrer aux vestiaires avec un avantage de 3 buts.

C'est en deuxième période que dans une bouillante salle, les Turcs ont définitivement mis la main sur le match, prenant même 7 buts d'avance à 27-20 en profitant notamment de malchance ou des mauvais choix dans le camp belge.

C'est sur le score de 30-25 que la Turquie validait cette victoire pour faire un pas de géant vers le deuxième tour en consolidant sa 2e place du groupe 1 alors que la Grèce joue dans la soirée contre le Kosovo.

La Belgique voudra prendre sa revanche samedi à Hasselt mais devra plus que probablement changer son fusil d'épaule et penser plus à préparer la double confrontation avec le Luxembourg dans le barrage pour les qualifications de l'Euro 2024. Ce sera dans deux semaines.

Belgique: Siraut, Vanhove; Serras 9, Brixhe 5, Robyns 4, Kostic 3, De Beule 2, Gillé 1, Delpire 1, Heeren, Kotters, Braun, Marchal.