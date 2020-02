L'Alverberg d'Hasselt prend le relais du Sportoase de Louvain qui était devenu la terre d'accueil des Red Wolves ces dernières années.

Le succès de foule et l'ambiance à Hasselt lors de l'éclatante victoire de l'équipe nationale contre Chypre dans le match aller des préqualifications pour l'Euro 2022 du 15 janvier dernier a définitivement convaincu la Fédération de collaborer avec le salle limbourgeoise, faisant de l'Alverberg le lieu de rendez-vous officiel des Red Wolves pour les trois prochaines saisons.

"Cette collaboration concerne toutes les rencontres de qualifications pour les championnats d’Europe et du Monde auxquelles l’équipe nationale masculine de handball prendra part jusqu’à 2022, en plus des finales de la Coupe de Belgique pour dames et messieurs", précise la Fédération.

Si Hasselt est excentré sur la carte de la Belgique, il est pourtant bien situé dans le paysage du handball en Belgique, les meilleures équipes belges actuellement, et leurs potentiels supporters, étant limbourgeoises et visétoise, exception faites des Tournaisiens qui devront alors traverser tout le pays pour supporter les meilleurs joueurs belges.

“Les trois ans passés à Louvain et au Sportoase ont été tout simplement parfaits pour nous. Je suis d’ailleurs reconnaissant envers Tofsport et l’équipe du Sportoase’’, commente le Président démissionnaire Piet Moons alors que plusieurs villes s'étaient portées candidates pour succéder à Louvain. " Au moment de prendre la décision finale, nous n’avons pas seulement tenu compte de l’investissement financier que chaque ville était prête à faire. L’aspect logistique était également important. Au même titre que la présence d’une forte communauté autour du handball. La ville de Hasselt nous a proposé un package complet dans lequel, en tant que fédération, nous nous retrouvions totalement. Nous leur en sommes très reconnaissants, et nous nous réjouissons de vivre cette belle collaboration.’’