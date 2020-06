Le tirage au sort du dernier tour qualificatif a déterminé les poules.

La Belgique connait donc ses adversaires. Les Red Wolves espéraient évidemment retrouver à nouveau une grosse nation et ils n'ont pas été déçus puisque la France se dressera à nouveau sur la route des Belges comme il y a quatre ans à ce même stade de la compétition.

Versée dans le pot 1, la Belgique affrontera aussi la Grèce et la Serbie.

Pas de derby tant rêvé face aux voisins des Pays-Bas mais de belles affiches en perspective.





Et surtout une grosse revanche face aux Bleus! En effet, lors de la rencontre en Belgique, à Liège, les hommes de Yérime Sylla (sélectionneur à l'époque) avaient fait bien plus que se défendre, faisant même douter les multiples médaillés olympiques, lesquels ont émergé finalement sur le fil en fin de match.

Le tournoi aura lieu en Hongrie et en Slovakie. Les six rencontres qualificatives se tiendront entre novembre 2020 et avril 2021. Les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes (sur huit) seront qualifiés. L'Espagne est le tenant du titre.