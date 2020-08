Comme nous vous l’annoncions ce mardi en fin de journée, le championnat de BeNeLeague de handball devrait bien le week-end des 10 et 11 octobre. L’information a été officialisée.

Cependant, il existe des scénarios si l’évolution de la pandémie dans notre pays n’est pas favorable à la reprise de ce sport de contact en salle. Si on ne peut reprendre aux dates prévues, il faudra attendre la deuxième quinzaine de novembre. Et si ce n’est toujours pas possible à ce moment-là, on se retrouverait directement début janvier.



Le Final Four, qui permet de déterminer le champion est pour l’instant maintenu mais si le calendrier venait à être revu, son déroulement pourrait l’être lui aussi.





Le communiqué

Différents scénarios s'appliqueront. Si le premier scénario n'est pas applicable en fonction de l'évolution de la situation COVID-19, le scénario suivant sera automatiquement pris en compte, à moins que les circonstances ne le permettent pas.



La BENE-League débutera le week-end du 10/11 octobre. Cela correspond à la demande belge de report des matchs et permet aux Pays-Bas de lancer un championnat national s'ils le souhaitent.



Si la situation actuelle en Belgique n'est pas suffisamment normalisée (une réunion formelle Go-No-Go est prévue le jeudi 2 septembre 2020), le début de la BENE-League sera reporté à un week-end de la deuxième quinzaine du mois de novembre. Dans ce cas, les Pays-Bas peuvent, s'ils le souhaitent, terminer leur championnat national. Il est également possible de jouer au sein d'une ligue en Belgique (par exemple, pour la Coupe de Belgique).



S'il s'avère que la situation au 1er novembre du COVID-19 est telle que la BENE-League ne peut pas commencer au mois de novembre, un scénario avec un début en janvier sera pris en compte. Une date exacte ne sera pas encore déterminée, car le calendrier international sera probablement lui aussi adapté.



Actuellement, le Final Four est toujours au programme et déterminera le champion. Si cela n'est pas possible, les responsables de la BENE-League décideront ultérieurement.



Compte tenu de la situation actuelle autour de COVID-19 avec toutes ses incertitudes, il est néanmoins possible que d'autres décisions doivent être prises à l'avenir pour la BENE-League de Handball.Nous sommes conscients qu'il n'y aura jamais de solution optimale qui conviendra à toutes les personnes et clubs concernés. Avec ces décisions, nous voulons surtout anticiper le déroulement de la compétition si le virus est encore actif.

Le Conseil de Surveillance de la BENE-League Handball et le Manager de la BENE-League, après consultation, ont pris la décision de faire débuter le championnat de la BENE-League 2020/2021 le week-end du 10/11 octobre 2020.Afin de déterminer une nouvelle date de début de championnat pour la BENE-League de Handball, le Conseil de Surveillance de la BENE-League avait demandé aux fédérations nationale de formuler différents scénarios possibles prenant en compte à la fois la santé et la possibilité de jouer la BENE-League.Sur la base des différentes propositions, les responsables de la BENE-League de Handball ont décidé ce qui suit :