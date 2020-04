Alors que toutes les compétitions sont à l'arrêt définitivement, la Fédération de Handball planche sur les prochaines saisons.

C'est dans ce sens que l'URBH a annoncé ce vendredi la prolongation pour quatre saisons de la Beneleague.

On retrouvera de nouveau donc six clubs néerlandais et six clubs belges se disputer la compétition dès le retour à la normale alors que Bocholt avait été sacré champion de la compétition belgo-néerlandaise alors que le Final Four n'avait pas pu être disputé.

Pour les clubs noir-jaune-rouge, la Fédération précise que ce seront les mêmes six clubs que lors de la défunte saison.

Réforme en Belgique

Mais en Belgique, d'autres réformes, liées à la crise du Coronavirus, vont entrées en ligne de compte.

Les différentes fédérations en Belgique avaient déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de champion, dans aucune division nationale, et qu'il n'y aurait pas de descendant.

En résumé, cela donne ceci pour le début du prochain exercice: En 1ère et 2ème nationales messieurs pour la saison 2020/2021, il y aura dix équipes au lieu de huit. De plus, en 1ère nationale dames, il y aura deux équipes supplémentaires, donc dix équipes au lieu de huit. En 2ème nationale dames, comme cette année, il y aura 12 équipes.

"Il était important de dissiper les doutes des clubs et de leur apporter rapidement des éclaircissements", a déclaré le président sortant Piet Moons. "Les clubs peuvent maintenant commencer à préparer la saison prochaine dans le calme et la sérénité. Parallèlement à la réforme de la compétition dans notre propre pays, nous avons également eu des entretiens avec la fédération néerlandaise cette semaine. Avec succès, car nous avons conclu un accord pour prolonger de quatre ans cette compétition sportive de haut niveau qui connaît un grand succès".