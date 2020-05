Sauf avis contraire, le Jeu à 7 connait son calendrier en Belgique pour la prochaine saison.

Si certaines fédérations attendent de voir l'évolution du virus en Belgique avant de se prononcer et de fixer un calendrier, le handball suit le mouvement de la Fédération francophone de volley.

Ce jeudi, la grille des compétitions pour la saison 2020-2021 a été communiquées avec une reprise prévue début septembre.

La première journée de Beneleague, de la D1 nationale et de la D2 nationale est programmée au week-end du 5-6 septembre avec le premier tour de la Coupe de Belgique quelques jours auparavant.

La Fédération précise que la grille pourra éventuellement être adaptée en fonction de l'évolution de la pandémie et des mesures sanitaires.

"Si de nouvelles décisions gouvernementales devaient empêcher la bonne application de cette grille, nous nous adapterons et ne manquerons pas de donner le plus rapidement possible les informations nécessaires."