Les différents championnats ou les premiers tours de la Coupe de Belgique devaient débuter en septembre. Il n'en sera rien dans le Jeu à 7 en Belgique.

En effet, la Fédération royale et les deux Ligues ont acté un report des compétitions nationales et régionales des jeunes et des adultes ... à octobre.

Les amicaux ne sont eux pas autorisés avant septembre.

"Lors d'une réunion de crise exceptionnelle avec des représentants de L’Union Royale Belge de Handball, de la Vlaamse Handbal Vereniging et de la Ligue Francophone de Handball, il a été décidé que le début de toutes les compétitions nationales et régionales pour les seniors et les jeunes serait reporté au début du mois d'octobre. En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, un report supplémentaire n'est pas exclu. Les matchs amicaux (de la compétence des ligues) ne peuvent être joués avant le début du mois de septembre."

Quant à la Beneleague, compétition qui regroupe six clubs belges et cinq néerlandais, une décision devrait être prise cette semaine.

Pour les entrainements des clubs, la Fédération précise qu'elle n'est pas compétente. "Il appartient aux clubs de décider de s'entraîner ou non, en tenant compte, notamment, des réglementations fixées par les autorités locale."