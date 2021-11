Orpheline de coach, la sélection féminine de Handball s'est désormais trouvé un nouveau coach.

L'Union belge a, en effet, annoncé la nomination du Français Clément Petit à la tête des Blacks Arrows. "Son ambition est de créer une équipe compétitive en se basant sur le potentiel des joueuses", indique d'ailleurs la Fédération.

Les deux sélections dames et jeunes ont deux rencontres amicales ce week-end, l'occasion de nouer un premier contact avec le nouveau mentor. Les jeunes Les Young Black Arrows joueront contre Pelt alors que les Black Arrows défieront le Sambre Avesnois Handball (SAHB), l'équipe du nouvel entraîneur national Clément Petit.

"Être en charge d’une sélection nationale n'est pas nouveau pour moi", commence le Français. Par le passé, j'ai entraîné l’équipe féminine de Guinée avec laquelle j’ai participé à la CAN 2018. A cela se rajoute 10 ans d’expérience au sein des centres de formation de Paris et de Brest où j’ai pu former des joueuses professionnelles du niveau international. La raison pour laquelle j’ai accepté de prendre en charge l’équipe féminine belge est que je souhaite vivre une nouvelle aventure handbalistique et accompagner les joueuses vers une qualification à une compétition internationale. De plus, l'opportunité de développer les échanges entre le SAHB et la fédération belge peut être bénéfique pour le développement du handball féminin. Mon ambition est de révéler le formidable potentiel qui existe en Belgique pour la construction d'une équipe de haut niveau."