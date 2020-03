La sélection belge U18 devait participer au championnat inter pôles à Vaux-en-Velin en France.

Mais ce dimanche, la Fédération française de handball a annoncé annuler les Interpôles masculins qui devaient se dérouler du 3 au 8 mars prochain à Vaulx-en-Velin (69).

La compétition, qui sert de détections pour les jeunes dans un cadre différent des compétitions traditionnelles et qui aurait dû commencer ce mardi, concernait plus de 250 jeunes nés entre 2002 et 2004. Les organisateurs avaient pour l'occasion invité la Belgique et le Luxembourg.

"La provenance étendue des délégations comprenant des handballeurs venant notamment des départements de l'Oise et de Haute-Savoie, le risque de propagation du Coronavirus COVID-19 à des territoires encore épargnés à ce jour, comme les territoires d'Outre-Mer, ont conduit la Fédération française de handball à privilégier le principe de précaution"; a communiqué la Fédération.