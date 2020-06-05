Le tirage au sort a été effectué ce vendredi au siège de la Ligue Francophone de Handball, à Ans.Les 32e et 16e de finale de la Coupe de Belgique de handball sont connus chez les hommes et chez les dames. Le premier tour aura lieu entre le 1 et le 3 septembre 2020, et le deuxième une semaine plus tard.
Pour les hommes1/32e
L1 - HC MALMEDY (+3) - HSC TUBIZE
L2 - ROC FLEMALLE - H. VILLERS 59
L3 - HANDBALL CLUB SILLY (+3) - RENAISS'ANS MONTEGNEE
1/16e
M1 - UNION BEYNOISE HANDBALL - HC KRAAINEM
M2 - SHC MONT-SUR-MARCHIENNE (+5) - JEUNESSE JEMEPPE HANDBALL
M3 - HC SPRIMONT (+5) - HC EYNATTEN RAEREN
M4 - Vq L1 - UNITED BRUSSELS HC
M5 - ENTENTE DU CENTRE CLH (+3) - Vq L2
M6 - Vq L3 (+5) - EHC TOURNAI
M7 - WATERLOO ASH (+5) - KTSV EUPEN
1/32e
Pour les dames
S1 - ENTENTE DU CENTRE CLH (+3) - UNION BEYNOISE HANDBALL
S2 - LIEGE HC - HC MALMEDY
S3 - H. VILLERS 59 - WATERLOO ASH
S4 - UNITED BRUSSELS HC - ROC FLEMALLE
S5 - GH FEMINA HAND (+3) - HC SPRIMONT
1/16e
T1 - Vq S1 - HC EYNATTEN RAEREN
T2 - Vq S3 (+3) - Vq S4
T3 - Vq S5 - KTSV EUPEN
T4 - Vq S2 (+5) - HANDBALL FEMINA VISE