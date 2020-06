Handball: les premiers tours de la Coupe de Belgique sont connus © DR Autres sports Matthias Sintzen

Le tirage au sort a été effectué ce vendredi au siège de la Ligue Francophone de Handball, à Ans. Les 32e et 16e de finale de la Coupe de Belgique de handball sont connus chez les hommes et chez les dames. Le premier tour aura lieu entre le 1 et le 3 septembre 2020, et le deuxième une semaine plus tard.



Pour les hommes 1/32e

L1 - HC MALMEDY (+3) - HSC TUBIZE

L2 - ROC FLEMALLE - H. VILLERS 59

L3 - HANDBALL CLUB SILLY (+3) - RENAISS'ANS MONTEGNEE



1/16e

M1 - UNION BEYNOISE HANDBALL - HC KRAAINEM

M2 - SHC MONT-SUR-MARCHIENNE (+5) - JEUNESSE JEMEPPE HANDBALL

M3 - HC SPRIMONT (+5) - HC EYNATTEN RAEREN

M4 - Vq L1 - UNITED BRUSSELS HC

M5 - ENTENTE DU CENTRE CLH (+3) - Vq L2

M6 - Vq L3 (+5) - EHC TOURNAI

M7 - WATERLOO ASH (+5) - KTSV EUPEN



Pour les dames

1/32e

S1 - ENTENTE DU CENTRE CLH (+3) - UNION BEYNOISE HANDBALL

S2 - LIEGE HC - HC MALMEDY

S3 - H. VILLERS 59 - WATERLOO ASH

S4 - UNITED BRUSSELS HC - ROC FLEMALLE

S5 - GH FEMINA HAND (+3) - HC SPRIMONT



1/16e

T1 - Vq S1 - HC EYNATTEN RAEREN

T2 - Vq S3 (+3) - Vq S4

T3 - Vq S5 - KTSV EUPEN

T4 - Vq S2 (+5) - HANDBALL FEMINA VISE