Le sélectionneur et l'équipe ambitionnaient pourtant une victoire pour compter un succès à l'extérieur avant le mois de janvier décisif dans ce groupe.

Malheureusement, après un début de partie à leur avantage (jusque 7-7), les Wolves ont laissé les visiteurs reprendre la main et mener de trois points à 10-7. Les échanges se sont ensuite équilibrés et malgré une exclusion temporaire locale en fin de match, les Belges n'ont pas réussi à marquer ce dernier but qui leur aurait offrir la victoire.

Les Belges repartent avec un point mais restent 3e. La Grèce mène avec 4 points et deux victoires, devant la Turquie (battue par la Grèce).

Pour son 2e match de la phase 1 des qualifications pour le Mondial 2023, la Belgique a été chercher un partage (28-28) au Kosovo ce dimanche, cinq jours après la défaite contre la Turquie.