Les sports avec contacts en salle étant mis en pause, les Fédérations établissent des calendriers de reprise pour la poursuite des compétitions.

Pour le handball, la décision a été prise de ne pas reprendre les compétitions nationales et régionales avant janvier 2021.

En ce qui concerne la Beneleague, une reprise est envisagée pour le 15 novembre. "Le Conseil de Surveillance consultera les parties concernées afin d’établir un aperçu des possibilités d’un éventuel redémarrage en novembre", indique la Fédération qui explique la décision par ce communiqué.

"Le point de départ de la décision a été la note prospective de la direction technique qui a été publiée à la fin du mois d'août et qui parlait de trois scénarios différents. Le "scénario catastrophe" qui avait été élaboré à l'époque et qui faisait allusion à un début de compétition en janvier 2021 devient une réalité."

Concernant les deux matches de qualifications pour le championnat d'Europe en France et contre la Serbie à Hasselt de début novembre, aucune décision n'a pour l'instant été prise mais "L’Union Royale Belge de Handball a informé. Aujourd'hui l’EHF (Fédération Européenne de Handball) des décisions prises par le gouvernement. L’EHF en a pris note et a annoncé qu'ils essayaient actuellement de dresser la carte de la situation des pays participants et nous revenaient."