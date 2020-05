La compétition belgo-néerlandaise se dôte aussi d'un président.

Arrêtée avant le début du Final Four en raison de la crise sanitaire, la Beneleague restait au coeur des projets des deux Fédérations.

Sacré champion 2019-2020, Bocholt pourra alors se lancer dans la conservation de son titre et pour les quatre prochaines saisons puisque les deux Fédérations viennent de renoulever la compétition pour les quatre années qui suivent.

Onze équipes prendront part à cette compétition dès le retour à la normale (cinq néerlandaises et six belges dont Visé). "Lors de la saison 2021-2022, ce chiffre sera ramené à 6 équipes pour chaque pays", précise le communiqué.



Une nouvelle structure

Voulant promouvoir et renforcer l'attractivité de la compétition, l'URBH et la NHV ont décidé de lui fournir une nouvelle structure avec un président (le Belge Michel Kranzen) et deux représentants des deux fédérations.

"Afin de rendre l’organisation plus efficace, plus qualitative et plus professionnelle, les fédérations ont décidé de concert de porter une nouvelle structure sur les fonts baptismaux, riche d’un Conseil de Surveillance, d’un Manager BENE-League professionnel et d’une Plateforme BENE-League. En plus de la présidence, Michel Kranzen travaillera comme manager intérimaire, profitant d’un riche parcours."

Le manager, nommé en juin, sera "en charge de la coordination de l’organisation et du rayonnement de la BENE-League. La nomination du manager de la BENE-League aura lieu au mois de juin."