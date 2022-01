Quel thriller cette fin de semaine pour la Belgique du handball.

Mal embarqués dans les qualifications pour le Mondial 2023 avant d'entamer ce mois chargé, les Red Wolves ont pourtant réussi à renverser la situation et à se qualifier pour le tour suivant des qualifications pour le Mondial 2023.





La victoire contre le Kosovo 33-29 ce samedi pour leur 6e et dernière rencontre de la poule 1 du premier tour qualificatif avait ouvert la voie et les avait portés à la 2e place du groupe. La présence au tour suivant a toutefois été validée après la défaite de la Turquie contre la Grèce (déjà qualifiée depuis la semaine dernière) ce dimanche.





Les Red Wolves continuent donc leur parcours qualificatif et ce serait normalement en mars pour le Mondial 2023, une date encore à confirmer.

"Je remercie tout mon staff, toute l'équipe, les bénévoles qui ont travaillé difficilement et de manière particulière pour préparer la salle", confie Yérime Sylla. "On a su jonger entre le covid et les blessures. Je tiens à féliciter les joueurs qui ont été vite opérationnels. C'était assez long pour être 2e. On savait que la Grèce était plus forte mais prendre la 2e place aux Turcs, ce n'était pas forcément gagné d'avance. Je suis heureux d'avoir repris les rênes de l'équipe et du travail fourni par les Red Wolves. Il reste du chemin évidemment et surtout le Luxembourg nous attend la semaine prochaine. On va travailler pour réaliser ce double exploit."

Avant cela poursuite des qualifications pour le Mondial 2023, la Belgique jouera un barrage en une double confration la semaine prochaine contre le Luxembourg pour lancer la campagne de qualification pour l'Euro 2024.