Le Jeu à 7 a suivi la décision de la balle orange où les championnats sont définitivement terminés.

La Fédération a communiqué ce vendredi les décisions concernant les différentes compétitions qui étaient déjà à l'arrêt jusqu'au 5 avril.

Il a été décidé de mettre fin définitivement à la saison tant au niveau des jeunes ou des séniors.

"La saison 2019-2020 se termine maintenant et ne reprendra pas à une date ultérieure. Les modalités relatives à la clôture de la présente saison et les modalités de montées et de descentes feront l’objet d’un examen approfondi", a annoncé la Fédération belge.

Les rendez-vous concernant les différentes sélections (Red Wolves ou jeunes) avaient déjà annulés, tout comme le Final Four de la Beneleague qui aurait dû se tenir le week-end du 14-15 mars aux Pays-Bas et pour lesquels Visé et Bocholt (tenant du titre) s'étaient qualifiés.

La finale de la Coupe de Belgique prévue en avril, que devait jouer Visé, est donc aussi annulée.

Communiqué de la Fédération

"Si dans un premier temps, suite à la pandémie liée au coronavirus, toutes les compétitions de handball nationales, régionales et provinciales ont été suspendues jusqu’au 5 avril, les développements récents et alarmants du fléau, les prévisions des scientifiques à moyen terme et les nouvelles mesures décrétées par le conseil national de sécurité ont poussé les instances de l’U.R.B.H., de la V.H.V. et de la L.F.H. à prendre les décisions suivantes.

Discutée au sein du conseil d’administration de la L.F.H., en concertation avec les comités provinciaux, puis au niveau du conseil d’administration de l’U.R.B.H., la décision d’arrêter définitivement toutes les compétitions nationales, régionales et provinciales, tant en seniors qu’en jeunes, a été entérinée ce vendredi 20 mars 2020.

En d’autres termes, la saison 2019-2020 se termine aujourd’hui et ne reprendra pas à une date ultérieure.

Les modalités relatives à la clôture de la présente saison et les modalités de montées et de descentes feront l’objet d’un examen approfondi. Vous serez informés des décisions prises à ce sujet le plus rapidement possible.

Conscients de leurs responsabilités sportives et sociétales et soucieux du bien-être de tous les membres et sympathisants de l’U.R.B.H., il était du devoir des conseils d’administration de l’U.R..BH. et des deux ligues, ainsi que des comités provinciaux, de prendre les décisions qui s’imposent, aussi difficiles soient elles."