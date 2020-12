Après avoir la Fédération belge instaurer une saison blanche et organiser la finale de la Coupe de Belgique en mai 2021 avec les finalistes de 2019-2020, les équipes de Beneleague vont devoir aussi revoir leur plan.





Il a en effet été décidé de réduire la compétition avec une formule réduite au printemps ou un Final Four (avec les deux premières équipes de la Ligue nationale). La décision finale sera prise dans plusieurs semaines en fonction de l'évolution de la pandémie et des décisions politiques qui ne sont pas forcément identiques en Belgique et aux Pays-Bas, ce qui rend la tenue de la compétition difficile.





En Belgique, si la compétition devrait reprendre, si la situation sanitaire le permet, en 2021, aucun champion, montant et descendant ne sera désigné en fin de saison.

L'organisme de la Beneleague a en effet décidé de revoir la formule de la compétition belgo-néerlandaise pour l'exercice 2020-2021.