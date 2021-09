HC Visé: Plessers (59'), Delatte (1'), Gava 1, Nguema 2, Vancosen 5, Lahonda 2, Bello 7, Hadzic 3, Ranc, Destexhe, Boyon 3, Hougardy, Kedziora 4.



Intermédaires: 4-1, 6-8, 12-16; 19-20, 26-26, 30-30.

Les Visétois ont payé leur manque de réalisme à la conclusion en première période.Tout avait pourtant bien commencé pour Visé, qui menait 3-0 après cinq minutes. Mais si les Mosans se montraient solides en défense, ils péchaient à la conclusion. Le gardien Schellekens était certes très bon mais de nombreux tirs étaient forcés.Avec un but en 13 minutes, il était inévitable que Volendam recollait au score (5-5 à la 16e) avant de prendre le large. Seul Bello faisait preuve de réalisme face au but.De plus, au fil du temps, la belle cohésion défensive visétoise s'effritait, ce qui permettait aux Hollandais de mener de quatre buts au repos. Korneel Douven faisait appel à son banc et, avec un Plessers nettement meilleur qu'en première mi-temps, Visé recollait au score à la 42e.Il n'allait cependant jamais réussir à prendre l'avance et peut s'estimer heureux que Hadzic ait retrouvé son tir en fin de match pour arracher un point.