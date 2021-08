Désigné comme la discipline herculéenne de l’athlétisme, celle qui fait la complétude d’un véritable athlète, le décathlon à Nairobi verra concourir deux Belges.

Jef Misplon et Jente Hauttekeete seront les premiers sportifs belges à fouler la piste kényane ce mardi. Et parmi ces deux noms, le second ne vise rien d’autre que la première place.

L’athlète du KAAG, à Gand, a frappé fort en cette année 2021. En févier, il a battu le record du monde des moins de 20 ans en heptathlon. Avec, en bonus, la mythique barre des 6 000 points qui a été franchie.

En juillet, il en a remis une couche mais cette fois en décathlon. Aux championnats d’Europe à Tallinn, il est arrivé premier, battant au passage le record de Belgique de la discipline, mais surtout, il signa la meilleure performance mondiale junior de l’année.

Bien qu’il ne soit encore que junior, cela fait également de lui le troisième meilleur performeur belge de tous les temps, toutes catégories confondues, derrière Hans Van Alphen (8 159 points) et Thomas Van der Plaetsen (8 430 points). Rien que ça.

Enchaînant exploit sur exploit, le jeune Flandrien de 19 ans est considéré comme l’un des grands espoirs noir-jaune-rouge. Tant à Nairobi, qu’à l’avenir dans le monde des seniors.