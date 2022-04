Pas de deuxième titre mondial WBO pour notre compatriote, battue par K.-O.

Femke Hermans n’a pas réussi à forger l’exploit en terre britannique, ce samedi soir à la Newcastle Arena, où la championne WBO en titre des poids moyens Savannah Marshall a conservé son titre en infligeant un K.-O. au 3e round à notre compatriote, qui ne décrochera donc pas une deuxième ceinture mondiale en quatre ans. Sous les yeux de l’Américaine Claressa Shields, championne WBC, WBA et IBF, sa probable prochaine adversaire, Marsall a dominé les échanges et fait parler ses qualités d’explosivité et de puissance en allongeant Hermans, trop découverte, sur un joli crochet gauche au visage, après avoir profité de son allonge supérieure dès les premières minutes. L’arbitre Howard Foster n’a pas eu besoin de compter notre représentante.