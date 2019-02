Le White se présentait comme sérieux concurrent face au champion sortant. Malheureusement pour lui, le Watducks prenait rapidement l’avance via une balle poussée de la droite par Ronquetti et qui rentrait au milieu des joueuses dans le but everois (0-1) : on jouait depuis seulement 3 minutes.

Le White réagissait et à la 6e minute, Vorushylo pouvait tirer au but : son envoi était dévié par une arrière sur le haut du poteau. A la 9e minute, Raddoux et Contardi voyaient leur envoi contré par Watelet, bien placée. Forçant les everoises étaient mal récompensées, à l’image de ce pc de Closset qui léchait le but. Sur la contre-attaque, Gose centrait vers le centre et Vouche plongeait en douceur (0-2) : limpide. La fin de la première mi-temps se terminait sur trois nouvelles occasions pour le Wat’ : un poteau de Wagemans à la 17e et deux pc aux 18e et 20e qui ne donnaient rien.

La reprise voyait le White Star s’appliquer et tenter de construire au mieux ; pas facile quand on a en face des Wagemans, Vouche et Cavenaile, avec en dernier rempart Perrocheau dans un fauteuil. A la 24e, un centre de Delforge était manqué de peu par Voruskylo : le but était ouvert. A la 27e, le Wat obtenait un pc mal négocié. La rencontre diminuait de rythme et la salle parfois fort silencieuse ne lui donnait pas d’impulsion. Il faudra un pc à la 36e minute et sa conversion par Closset pour redonner du tonus à cette finale. Le White sortait sa gardienne pour créer le surnombre et le jeu se portait dans les 23 mètres du Wat’ Avec pour effet direct un pc à 2’26’’ du terme : Closset envoyait la balle dans le plafond. Le score ne changeait plus et comme pour les Messieurs, le titre devait se régler aux shoot-outs. Le Watducks se montrait le plus adroits 1-2, mais une réclamation du White changeait la donne et Vorushylo égalisait. Perrocheau offrait finalement le titre au Waterloo Ducks. Quel suspense final !

Les buts : 3e Ronquetti (0-1), 12e Vouche (0-2), 36e Closset sur pc, 38e Closset sur pc

shoot-out : Ronquetti (0-1) ; Vorushylo (0-1) ; Perrocheau (0-1) ; Gucassoff (1-1) ; Haussener (1-2) ; Closset manquait mais le White réclamait et obtenait après de longue minutes un stroke, Vorushylo (2-2) ; Vorushylo (3-2) ; Ronquetti fauchée obtenait un stroke, elle le convertissait (3-3) ; Gucassoff (3-3) ; Haussener (3-3) ; Closset (3-3) ; Perrocheau (3-4)

Arbitres : Mlle Sergant et Mr Hennes

White Star : Vanhee, Closset, Contardi, Delforge, Gucassoff, Raddoux, E. et M. Truyens, Vorushylo, Motte, Bodart; Petriaux

Waterloo Ducks : Watelet, Cavenaile, Gose, Comerma, De Mot, Ronquetti, Vouche, Haussener, Wagemans, Perrocheau, Goeminne ; Heilporn