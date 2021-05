Le Dragons, laissé pour mort il y a quelques mois, a remporté le titre le plus étonnant de son histoire.

Le Dragons a remporté son 12e titre de champion de Belgique en venant à bout de la jeunesse du Watducks, samedi et dimanche. La rencontre a été fermée avec des moments forts des deux côtés du terrain. Les Brabançons n’ont pas été en réussite sur pc. Ils n’ont pas profité de leurs temps forts. Quant au Dragons, il a proposé un jeu simple et efficace en convertissant ses occasions. "La manche retour a été dure et fermée", analysait Cédric Charlier. "Nous sommes restés patients en ayant un brin de réussite."

(...)