Shane McLeod, coach des Red Lions, l'équipe nationale belge de hockey championne du monde en titre, a annoncé mercredi en conférence de presse sa sélection de 20 joueurs en vue des quatre premières rencontres de la nouvelle Hockey Pro League.

La Belgique jouera ce samedi 19 janvier contre l'Espagne à Valence, avant de prendre la direction de l'Argentine qu'elle rencontrera le 26 janvier à Cordoba. Suivront ensuite les deux duels océaniens contre la Nouvelle-Zélande, le 1er février à Auckland, et contre l'Australie, deux jours plus tard à Melbourne (03/02). Par rapport au noyau qui a décroché le titre mondial le 16 décembre à Bhubansewar en Inde, la sélection ne comprend pas Simon Gougnard, empêché pour des raisons professionnelles, ni John-John Dohmen, qui se remet doucement d'une pneumonie, ni Manu Stockbroekx, toujours blessé. Les nouveaux sont Nicolas Poncelet et Maxime Plennevaux, tandis que Tanguy Cosyns effectue son retour chez les Red Lions.

La sélection des 20:

Gardiens: Vincent Vanasch (Waterloo Ducks), Loic Van Doren (Den Bosch/P-B)

Défenseurs: Loïck Luypaert (Braxgata), Arthur Van Doren (Bloemendaal/P-B), Arthur De Sloover (Beerschot), Alexander Hendrickx (Pinoke/P-B), Gauthier Boccard (Waterloo Ducks), Nicolas Poncelet (Léopold)

Milieux: Felix Denayer (Dragons), Victor Wegnez (Racing), Nicolas De Kerpel (Herakles), Antoine Kina (La Gantoise), Augustin Meurmans (Racing)

Attaquants: Tom Boon (Racing), Thomas Briels (Oranje-Rood), Cédric Charlier (Racing), Sébastien Dockier (P-B/Den Bosch), Florent van Aubel (Dragons), Tanguy Cosyns (HGC/P-B), Maxime Plennevaux (HGC/P-B).