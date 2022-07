Hockey: les Red Panthers se qualifient pour les quarts du Mondial: une première depuis… 1981

Avant le match, les Chiliennes se faisaient déjà remarquer en tribunes. De nombreux supporters avaient fait le déplacement. Ils chantaient et hurlaient. Les fans belges répondaient par des ‘Belgium, Belgium’.

Pour leur premier match à élimination directe, les Belges ont été intraitables. Jamais, elles n’ont laissé le doute s’immiscer dans ce cross-over. Le marquoir s’est vite emballé à leur avantage. Elles se qualifient pour les quarts de finale pour la première fois depuis 1981. A l’époque, il ny’ avait pas de quarts de finale, mais elles avaient achevé la campagne à Buenos Aires à la 8e place. Elles affronteront mardi à 19h30 les n°1 mondiales, les Pays-Bas… à Amstelveen. Le plus grand défi de l’histoire du hockey.

Samedi soir, les Red Panthers contenaient d’abord la fougue chilienne. A la 4e minute, l’arbitre laissait un avantage pour le Chili au lieu de siffler un pc. Sotgiu était déjà à la parade. Gerniers récupérait, lançait Struijk qui trouvait Versavel dans le cercle. Elle ratait son contrôle. A la 5e minute, le premier pc était belge. Vanden Borre sleepait parfaitement. Le but libérait des Panthers. Englebert partait en solo après une récupération et obtenait toute seule un deuxième pc à la 9e minute. Le sleep de Vanden Borre ameait un troisième pc après un recours à la video. Schuler déviait du stick. Les Belges gardaient la balle dans les 25. Elles provoquaient leur 5e pc à la 11e minute qui amenait le 6e. Brasseur empêchait un tir chilien. Sur une récupération de Gerniers, Versavel recevait la balle et filait sur le flanc gauche. Son centre en revers était dévié par Justine Rasir. Struijk se battait pour la 7e pc à 13 secondes de la fin du premier quart. Vanden Borre faisait trembler les filets (3-0).

Le deuxième quart était animé d’abord par un tir de Ballenghien. Puvrez trouvait un pied dans le cercle, 8e pc. Vanden Borre était contré, mais provoquait le 9e pc à la 20e minute ! Villagran sortait trop tôt. Sur le 10e, le sleep de Vanden Borre était contré, mais la balle restait dans le cercle. Englebert, au 2e poteau, poussait dans le but vide. Sur un centre de Rasir, la défenseuse chilienne déviait la balle sur la tête de De Mot. 11e pc à la 22e minute. Il était contré.

Le Chili accusait le coup et n’alignait plus deux passes correctes. Les Red Panthers étaient de plus en plus omniprésentes avec un press très agressif. La confiance était totale. L’audace aussi.

A la 27e minute, Brasseur prenait un énième coup. Elle restait au sol avant de se relever. Un premier pc chilien était annulé car la balle était dangereuse. Hillewaert donnait un coup de stick qui lui valait une verte. Juste avant la pause, une remontée de terrain marquée par des passes en un temps arrivait au stick de France De Mot.

Après 48 secondes, Englebert contrait une balle et faisait une moitié de terrain toute seule avant d’ajuster une frappe qui trompait Salvador qui venait de remplacer Schuler (5-0). Le positionnement des Reds sur le terrain empêchait les Chiliennes de sortir de défense proprement. Sotgiu sortait un tir de Valdivia. Gerniers partait en contre, mais ne trouvait pas Rasir. Le troisième quart était dominé par les Panthers qui ne créaient pas beaucoup de grosses occasions.

Le premier pc chilien tombait à la 47e minute à cause d’un kick de Vanden Borre. Il était mal stoppé, mais touchait le pied de De Mot. Re pc. De Mot touchait à nouveau la balle, mais demandait la video pour annuler ce 3e pc. La Belgique perdait sa video. Le 3e pc amenait le 4e à cause d’un coup de stick de Ballenghien. Et de 5. D’Hooghe était là. Les Red Panthers calmaient le jeu dans ce dernier quart tout en soignant le zéro à l’arrière. A la 56e minute, le 12e pc était provoqué par Ballenghien qui le sleepait. Rasir et Versavel jouaient un contre jusqu’au cercle. Nelen offrait un 13e pc. Les supporters chiliens continuaient à encourager leur équipe malgré le score sec. Un dernier tir de Rasir était dévié.

Belgique – Chili 5-0

Belgique : Sotgiu ; Puvrez, Vanden Borre, Brasseur, Hillewaert ; Nelen, Struijk, Vandermeiren ; Englebert, 'T Serstevens, Ballenghien ; puis Rasir, Gerniers, Versavel, Leclef, De Mot, Breyne, D'Hooghe (16e)

Chili : Schuler ; Ananias, Villagran, Krimerman, Flores, Filipek, Urroz, Caram, Tala, Solano, Maldonado ; puis Salas, Palma, Parra, Valdivia, Arrieta, Khamis, Salvador (31e)

Arbitres : Mmes A. Rostron et I. Presenqui

Carte verte : 28e Hillewaert

Les buts : 6e Vanden Borre sur pc (1-0), 14e Rasir (2-0), 15e Vanden Borre sur pc (3-0), 20e Englebert sur suite de pc (4-0), 31e Englebert (5-0)

Penalty corner: Belgique (3/13) et Chili (/5)