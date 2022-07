Battre l’ogre néerlandais, le défi ultime du hockey féminin

Les Red Panthers ont grillé leur joker en phase de poule. L’échec australien leur a compliqué férocement le chemin vers les demi-finales. Si elles proposent un jeu dont le niveau leur permet de jouer la victoire face à l’Australie, à l’Allemagne, à l’Angleterre ou l’Espagne, elles n’ont pas encore atteint celui des Pays-Bas ou de l’Argentine. À la régulière, elles n’ont aucune chance de battre les Néerlandaises n°1 mondiales. Les Oranjes jouent à domicile devant des fans en délire qui jouent plus que largement leur rôle de 12e fille. Demandez-le aux Red Lions qui ont perdu le fil de la finale de l’Euro en 2017 dans ce même stade !

Les n°1 mondiales ont remporté le titre de championnes du monde à huit reprises soit plus que l’Australie (2), l’Argentine (2) et l’Allemagne (2) réunies. Elles ont soulevé le trophée en 2014 et en 2018. Depuis la création du Mondial, elles ont toujours disputé la finale sauf en 1976 et en 1994. Elles ont remporté trois des quatre dernières médailles d’or olympiques (Pékin, Londres et Tokyo) sans omettre la médaille d’argent à Rio. Véritable institution aux Pays-Bas, le hockey est devenu un art de vivre tant pour les filles que pour les garçons.

Alors, les Belges les plus optimistes s’accrochent à mille et une bonnes raisons pour croire en leur bonne étoile mardi soir. Telle est la magie du sport. Qui aurait par exemple parié sur la présence de Nick Kyrgios en finale à Wimbledon ou sur la victoire de Rybakina ? Il y a autant de chance que les Belges battent les Pays-Bas en Coupe du monde mardi que de voir David Goffin battre Rafael Nadal à Roland-Garros. Peu probable, mais pas impossible.