Euro U21: les Young Red Panthers en finale

Une première occasion belge, un premier pc belge et quelques minutes plus tard un premier but tout aussi belge. Cela pouvait présager d'une rencontre simple pour nos Young Red Panthers. Mais ce ne fut pas le cas. "Je ne l'explique pas vraiment, mais c'est vrai que nous l'avons remarqué dès l'entame de la rencontre, nous étions comme figées. Nous ne jouions pas notre hockey, nous étions fébriles et nous passions trop rapidement la balle", analysa lucidement la défenseuse Vanessa Blockmans.

Fébrilité ou fatigue, pour plusieurs jeunes joueuses, il s’agissait là de leur premier véritable match à enjeux.

Les cadres ont changé l’état d’esprit

Après un but quelque peu libérateur juste avant la mi-temps, c'est une erreur défensive qui coûta cher, l'Angleterre revient alors à 1-1 dès l'entame du troisième quart-temps. Il faudra alors attendre la 48e minute pour que Roels redonne l'avantage et finalement la victoire aux Belges. Blockmans décrit le changement de mentalité : "Notre goal nous a permis de respirer, mais nous n'avons pas eu la bonne réaction, nous n'aurions pas dû nous satisfaire de ce 1-0 et nous aurions dû directement avoir comme objectif de creuser l'écart. C'est là que l'Angleterre est revenue au score. Lors du break de fin de rencontre, ce sont les cadres du groupe qui ont permis de changer notre état d'esprit et de mobiliser l'ensemble des filles. Il fallait qu'on l'emporte. Même si nous étions prêtes pour les éventuels shoot-outs, il était hors de question d'en arriver là."

L’autre demi-finale se termina par une série de shoot-outs et c’est l’Allemagne qui a sorti son épingle du jeu. Elles seront les adversaires de nos Young Red Panthers ce samedi après-midi. Une finale prometteuse, tant le jeu allemand est intéressant. Les deux groupes n’ont pas encore eu l’occasion de s’affronter avec des sélections abouties.

Belgique : Dewelde ; Blockmans, Dujardin, Vanden Borre, Belis ; Englebert, Marien D., Brasseur ; White, Roels, Schreurs puis Goeminne, Vincent, Marien A., Bonami, Mommens, Bussels, Maertens.

Les buts : 27e Englebert (1-0), 35e Manton (1-1), 48e Roels (2-1).