Le Wat repart avec un bon point de Gand

Les joueuses de Kévin Demartinis avaient à cœur de gagner pour indiquer que la défaite au Racing n'était qu'un simple incident de parcours. En face, le Wat n'arrivait pas en victime consentante et entendait bien poursuivre sa bonne entame de championnat. Le Wat est toujours privé de Cabut dans son arrière garde.

Gand commençait bien sa rencontre, avec d’entrée, beaucoup de rythme. Après deux minutes, Gerniers passait la balle vers Ballenghien qui dévissait sa reprise. Quelques instants plus tard, Gand héritait du premier pc du match qui ne donnait rien. Le Wat réagissait via sa capitaine, Sophie Limauge, qui ne cadrait pas sa reprise. A la 9e, Gand obtenait un second pc. Il était converti après rebond mais le corp arbitral redonnait pc pour une faute préalable. Ouf de soulagement pour le Wat. D’Hooghe sortait le pc suivant. Méritoirement, Gand ouvrait le score à la 15e : après une passe en un temps vers Ballenghien, la Red Panthers adressait une balle puissante vers le cercle que Van Remortel déviait dans le but. Un superbe mouvement ! Dans la foulée, Bonastre remontait plusieurs yards pour rentrer dans le cercle et tirer sur D’Hooghe qui écartait le danger.

Gand reprenait le second quart avec la même intensité. Et doublait rapidement la marque : Gerniers faisait tout toute seule après avoir récupéré la balle et tirait en revers hors de portée de D’Hooghe. Ballenghien chauffait ensuite les gants de D’Hooghe. En face, White forçait le premier pc de son équipe. Qui en donnait 2 autres. Sur le troisième, Breyne tirait en revers dans le but. On jouait la 26e. Trois minutes plus tard, le Wat égalisait par Delhalle. T’Serstevens obtenait une faute en bord de cercle et passait à Limauge qui jouait dans le cercle. Delhalle concluait ce beau mouvement. Deux minutes plus tard, les visiteuses obtenaient un nouveau pc qui ne donnait rien. La dernière action de la première mi-temps était pour Oviedo mais sa reprise était contrée par D’Hooghe.

Gand n’était plus aussi souverain et le Wat obtenait un pc. La défense se dégageait. T’Serstevens accélérait beaucoup le jeu du Wat. Gerniers obtenait un pc qui redonnait pc. White dégageait son camp. En contre-attaque, T’Serstevens ratait sa passe pour lancer son attaquante en face à face avec De Ryck. Gand forçait encore un pc sur le gong du troisième quart-temps. A nouveau, la défense waterlootoise s’en sortait.

Lhopital tirait en un temps juste à côté du cadre. En face, Gerniers essayait d’alerter Bonastre mais c’était un stick adverse qui interceptait la balle. Ensuite, Sinia tirait en revers vers le but, D’Hooghe écartait le danger. T’Serstevens forçait un pc sur la droite. Il donnait un long corner. C’était du ping-pong dans le dernier quart, les deux équipes se rendant coup sur coup. Lancée en profondeur par T’Serstevens, Ronquetti perdait son face à face avec De Ryck. Quelle occasion pour le Watducks. Les deux équipes se rendaient coup pour coup. Ballenghien tirait à côté de l’objectif. Malgré quelques dernières offensives, le résultat n’évoluait plus. C’est un bon point pris par le Wat alors que Gand reste sur 1/6, une séquence inédite pour cette équipe qui rebondira rapidement.

Gantoise: De Ryck; Lanckneus, Van Den Abeele, Vanden Borre, Brasseur; Gerniers, Nelen, Bonastre; Sinia, Ballenghien, Oviedo; puis Cuffez, Gaspari, Schreurs, Geiregat, Van Remortel

Watducks: D'Hooghe; N. Goeminne, L. Goeminne, Vandersteen, Truyens; Limauge, Lardeur, t'Serstevens; Breyne, Ronquetti, Gose; puis White, Laurito, Delhalle, Lhopital, Scutenaire

Arbitres: MM. Y. Kerckx et A. Péroné

Cartes vertes: 6e Limauge, 59e Vanden Borre

Les buts: 15e Van Remortel (1-0), 21e Gerniers (2-0), 25e Breyne sur pc (2-1), 27e Delhalle (2-2)

Penalty corner: Gantoise 0/5 Watducks 1/6