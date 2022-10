DH dames: Racing et Dragons piégés, Herakles et Watducks de justesse, Gand retrouve sa première place

Le Brax se rapproche de Gand, mais les Gantoises ont repris leur marche vers l’avant

Braxgata – Gantoise 2-3

Braxgata : Sotgiu; Li. Hillewaert, Vanden Borre, Halsberghe; Caarls, Lacina, Lo. Hillewaert, Vandermeiren; Versavel, McCann, Van Diren; puis Albertyn, Dewaet, Ikegwuonu, Van Onsem

Gantoise: De Ryck; Van Den Abeele, , Vanden Borre, Lanckneus; Brasseur; Nelen, Gerniers, Bonastre; Oviedo, Sinia, Ballenghien; puis Gaspari, Schreurs, Van Remortel, Cuffez

Arbitres: Mme M. Sergeant et M. H. Heirman

Cartes vertes: 28e Caarls, 53e Sinia, 54e Halsberghe

Carte jaune: 70e Sinia

Les buts: 7e Nelen (0-1), 49e Oviedo (0-2), 59e Vanden Borre sur pc (1-2), 62e Gaspari (1-3), 66e Vanden Borre sur pc (2-3)

Penalty corner: Braxgata 2/6 et Gantoise 0/4

Gand devait effacer le 1 sur 6 des 8 derniers jours. Sur une percée dans l’axe, Barbara Nelen se promenait en effaçant deux ou trois filles avant de tenter un tir en revers qui trompait Sotgiu. Jusqu’à cette action, les deux équipes se neutralisaient en s’observant. Nelen trouvait Sinia dans le cercle qui cherchait Ballenghien sur le point de stroke. Gand venait de passer la seconde. Le Brax sortait aussi les crocs, mais ne se créait pas d’occasion dans ce premier quart. Sotgiu devait s’interposer sur une déviation de Ballenghien. Sotgiu sauvait encore les meubles sur le premier pc du match, sleepé par Ballenghien.

Il fallait attendre le deuxième quart pour le Brax soit dangereux avec son premier pc. Vanden Borre était trop lente dans son mouvement. Ballenghien cherchait la profondeur avec Gerniers, mais la balle était trop puissante. Ce deuxième quart n’a pas atteint des sommets au niveau du spectacle. Les occasions étaient rares. Les deux équipes cherchaient la vitesse à défaut de la précision. Gand laissait le Brax jouer. Juste avant la mi-temps, le Brax jouait en un temps vers Vandermeiren qui allait chercher le deuxième pc du Brax. Vanden Borre était contrée.

Le troisième quart n’était franchement pas bon. Les occasions restaient limitées. Les déchets techniques se multipliaient tout comme les mauvaises passes. A la 43e minute, Nelen jouait le pied de Lacina pour offrir un deuxième pc à Ballenghien. La phase ne donnait rien si ce n’est un contre qui débouchait sur le 3e pc du Brax, sifflé un peu trop vite car Vandermeiren allait trouver Lacina au 2e poteau. La phase Vanden Borre – Versavel était belle, mais Lanckneus était parfaite en line-stop. Vanden Borre, au sol, concédait un 3e pc. C’est elle qui se couchait sur la ligne pour écarter la balle. Quel arrêt ! Oviedo signait le break à la 49e minute d’un tir à bout portant. Sinia n’était pas loin du 3e but. Gand obtenait un 4e pc en toute fin de 3e quart. La phase était belle. Elle s’achevait par un 3e but d’un smash, mais monsieur Heirman avait sifflé un brin trop tôt. Gand a clairement fait pencher la balance dans cette fin de 3e quart.

Le dernier quart reprenait par une verte pour Sinia ce qui aidait le Brax a jeté ses forces dans la bataille. Halsberghe était à son tour privée de jeu pour deux minutes. Les Boomoises mettaient une couche de pression sur une défense de Gand très mature malgré une moyenne d’âge très jeune. Le Brax obtenait un 4e pc qui mettait les Gantoises en colère. Vanden Borre marquait le but de l’espoir. Vandermeiren jouait parfaitement son rôle de patronne du Brax. Gaspari redonnait deux buts d’avance à Gand d’un gros tir qui ponctuait surtout une belle remontée collective en un temps avec un premier tir de Ballenghien. Sur le rebond, Gaspari trompait Sotgiu (1-3). Le Brax réagissait avec un 5e pc. Vanden Borre trompait encore De Ryck. La tension était palpable. Gand renoue avec la victoire.

L’Herakles échappe de justesse au piège du Daring

Daring - Herakles 2-3

Daring: Liebin; Cacciato, De Smet, D'Elia; Cosyns, Luchetti, Makhotkina, Pyck, Vander Gracht, Sghiouar; Brunet puis Meulemans, del Rosario Aleman, De Coster, Moras, Pollak

Herakles: Dewelde; Mommens, Cornette, Fobe, Taylor; Sosa, Maertens, Leclef; Pastor, Weyns, Simons puis Herzsprung, Geerts, Le Paige, Damster, Portugal.

Arbitres : MM. R. Buijs et M. Brennet

Cartes vertes : 17e Pastor, 32e Simons, 51e Vander Gracht

Les buts : 24e Mommens sur pc (0-1), 33e del Rosario Aleman sur pc (1-1), 42e Fobe sur pc (1-2), 59e del Rosario Aleman (2-2), 65e Mommens sur pc (2-3)

Penalty corner : Daring (1/1) Herakles (3/9)

L’Herakles est en 4ème position, à 17 points, elle peut tout à fait engranger les 3 points nécessaires qui lui permettraient de passer devant le Watducks et donc d’entrer dans le top trois. Le Watducks s’opposant à Anvers en bonne 5ème place, le match n’est pas gagné d’avance. Concernant le Daring, qui vivote en fin de classement, elles peinent à trouver leur rythme et leur automatisme, bien qu’elles aient montré quelques belles choses face au Braxgata et au Wellington.

Le Daring se présente avec une seule attaquante de pointe, Brunet, quelque peu épaulée par Sghiouar lors des relances. Alors que l’Herakles ne fait pas dans la demi-mesure et aligne Simons en pointe, Weyns et Pastor également en attaque soutenue par une Sosa très haute. Il y a donc énormément de présence lorsque l’Herakles entre dans le cercle du Daring, notamment lors de la première tentative de Simons. Un shoot en revers qui n’est pas cadré. Fobe feinte lors d’une classique banane, et envoie une passe puissante et cachée directement dans le cercle, la déviation est à un cheveu de tromper Liebin, mais cela fini en dehors du cadre. Nous en sommes déjà à la troisième véritable occasion pour l’Herakles, Le Paige est dos au but, ne parvient pas à armer et cherche le pied, mais l’arbitre estime qu’il n’y a pas de kick, la phase se poursuit avec un premier but, qui est annulé la passe initiale en respectant pas la règle des 5m avant d’entrer dans le cercle. Pour l’heure, le Daring n’a pas encore mis un pied dans le cercle adverse avec la balle. Elles s’y approchent, mais pas encore suffisamment. Del Rosario Aleman permet au Daring de frôler avec le cercle, mais toujours pas suffisamment. Une première carte tombe pour coup de stick sur la fin du quart temps, à l’attention de Pastor. L’Herakles est réduite à 10 joueuses. Nous comptons donc une demi-douzaine de semi-occasions pour l’Herakles, et toujours aucune entrée dans le cercle pour le Daring, et toujours aucune phase de pc.

Le premier pc tombe enfin, logiquement en faveur de l’Herakles suite à une déviation en l’air d’une défenseuse sur une énième grosse passe vers le cercle. Le sleep de Mommens est propre, soigné et fait trembler les filets. L’Herakles mène 0-1 à la 24ème minute. Les joueuses de l’Herakles sont calmes et solides, elles s’opposent facilement face au jeu nerveux du Daring. Simons a le 0-2 au bout du stick mais Liébin repousse la déviation de la guêtre. Un deuxième pc est sifflé pour l’Herakles. De quoi se mettre en sécurité. Cacciato l’arrête sur la ligne, mais la balle revient sur un pied du Daring. Ce qui donne lieu à un troisième pc, l’envoie est au-dessus de la planche, c’est dégagé. Le Daring ne parvient pas vraiment à écarter le danger, la balle reste dans son 25. Et c’est encore pc, mais toujours pas efficace, cette phase d’une puissante raclette, est tentée pour la troisième fois mais n’est pas efficace. Une deuxième carte verte est généreusement distribuée par l’arbitre à l’Herakles. Les Bruxelloises en supériorité numérique entrent pour la première fois dans le cercle adverse et vont directement chercher le pc. C’est d’une efficacité remarquable, le shoot est dévié et trompe toutes les défenseuses, c’est 1-1, après leur première entrée dans le cercle. C’est pourtant l’équipe de l’Herakles qui fait tout le travail sur le terrain.

Les joueuses de l’Herakles remontent les premières sur le terrain, malgré le score, elles semblent très sereines après un briefing de mi-temps tout aussi posé de la part de Gilles Verdussen rappelant à ses joueuses d’être disciplinées et concentrées. Sur une remontée de terrain quelque peu forcée, le Daring obtient sa deuxième entrée dans le cercle du match, mais pas autant d’efficacité que pour la première. Ce n’est pas la première fois que l’Herakles arrive au bord de cercle du Daring et se fait quelque peu agresser par les joueuses adverses, et pourtant l’arbitre ne se décide pas à siffler les nombreuses fautes de coups de sticks. Soulignons le calme des joueuses de l’Herakles qui se voient finalement retirer un pc alors qu’elles étaient déjà en position pour le tirer. Deux minutes plus tard, l’Herakles va de nouveau chercher un pc, Fobe calibre enfin de manière optimale son tir qui termine sur la planche, c’est 1-2 pour l’Herakles. Est-ce que le troisième but va tomber sur cette sixième phase de pc ? Et bien non, bien que Mommens soit aux commandes, son sleep est intercepté. Et lors de cette septième tentative ? Toujours pas, Mommens ne cadre pas son envoie. Entre ces deux phases, notons que la Daring s’est approché du cercle adverse, mais sans grand danger. Le Daring est réduit à 10 par l’exclusion temporaire de Vander Gracht.

Le dernier quart s’entame de manière un peu rude, Mommens et Brunet s’entrechoquent, Brunet fini à terre mais se relève. Le temps de se relever et de retourner au jeu, l’Herakles est déjà dans le cercle adverse. Toujours peu d’espace dans un cercle bondé de défenseuses et milieu de terrain, les joueuses de l’Herakles enchaînent des courtes passes, mais n’aboutissent pas dans le but. Quelques secondes plus tard, rebelotte, cette fois l’Herakles obtient un pc, l'essai de Fobe est dévié hors du cercle par une défenseuse molenbeekoise. Alors qu’à ce stade, peu avant l’heure de jeu, on peut compter les entrées dans le cercle du Daring sur le doigt d’une main, un but est accordé à Molenbeek, mais celui-ci fait parler. Le shoot revers initial démarre hors du cercle mais Del Rosario Aleman dévie bien l’envoie dans le filet de Dewelde alors qu’elle est dans le cercle. Le Daring revient donc à 2-2. Cette égalisation a déjà un goût de victoire pour le Daring. Mais l’Herakles n’a pas dit son dernier mot, il reste environ 5 minutes quand un 9ème pc est sifflé pour les visiteurs du jour. Mommens ne tremble pas, le marquoir indique maintenant 2-3. C’est le score qui restera affiché jusqu’à la fin de la rencontre. XX

Les autres matchs

Antwerp - Watducks 2-3

21e Rebecchi (1-0), 22e Ronquetti (1-1), 33e Lhopital (1-2), 64e Hyatt Brown (2-2), 68e Gose (2-3)

Dragons - Louvain 0-0

Wellington - Racing 1-1

38e De Mot (0-1), 70e Draps (1-1)

Orée - Victory (match à 15h30)