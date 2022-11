La Belgique organisera la Coupe du monde de hockey en 2026 avec les Pays-Bas

La Belgique et les Pays-Bas accueilleront conjointement la Coupe du monde de hockey masculin et féminin en 2026. C'est ce qu'a décidé la Fédération internationale de hockey (FIH) jeudi.

Les deux fédérations nationales ont soumis conjointement une candidature en septembre de cette année, ce qui a convaincu la FIH. Les deux fédérations de hockey ont déclaré qu'elles souhaitaient organiser une Coupe du monde hommes et femmes à l'été 2026 dans le stade Wagener d'Amstelveen et dans le stade de hockey de Wavre, qui doit encore être construit.

"Les deux fédérations sont reconnaissantes et fières que le conseil d'administration de la FIH ait confié l'organisation du tournoi à la Belgique et aux Pays-Bas", peut-on lire dans un communiqué de presse.

"En gardant à l'esprit le succès des derniers championnats d'Europe masculins (2017 et 2021 à Amsterdam et 2019 à Anvers) et de la Coupe du monde féminine (2022 Amsterdam), nous sommes fermement convaincus que cette Coupe du monde de hockey 2026 sera une fois de plus un événement inoubliable, spectaculaire et innovant", a déclaré Serge Pilet, le directeur général de la Fédération belge de hockey, dans un commentaire. "Au cœur d'une Europe folle de hockey et avec les nombreux et bruyants supporters de la Légion Orange et de la Tribu Rouge, cette Coupe du monde sera une fête du hockey sans précédent. Nous allons déjà être solides comme le roc."

La Coupe du monde masculine aura lieu au début de l'année prochaine à Bhubaneswar, en Inde (13-29 janvier). Les Red Lions y défendront leur titre mondial, qu'ils ont conquis fin 2018, également à Bhubaneswar. La Belgique n'a jamais accueilli de Coupe du monde de hockey senior auparavant.