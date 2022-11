Vanasch : "C’est excitant d’être chassé par tous les autres pays"

Les Red Lions vont bien. Merci pour eux. Présents en Argentine pour disputer quatre matchs de Pro League, les champions olympiques ont rendu une copie en dessous de leur moyenne : 3/9. Aux défaites face à l’Allemagne (2-3) et contre l’Argentine (1-2) s’est ajouté un succès (1-0) contre la même Allemagne. Les résultats ne constituent pas une priorité absolue malgré l’imminence de la Coupe du monde.

Vincent Vanasch, qui n’a pas disputé le troisième match, s’est posé pour remettre les rencontres à Mendoza en perspective.

Vincent Vanash, vous n’avez pas joué lundi soir. Êtes-vous blessé ?

“Non, nous avons décidé d’opérer une rotation entre les gardiens. Il était prévu que je joue les deux premiers matchs. Loic Van Doren, les deux derniers. Il est essentiel qu’il puisse aussi jouer. Je ne suis pas à l’abri d’une blessure. En plus, Loic mérite de prendre des minutes de match. Il m’a aidé ces dernières années à hausser mon niveau de jeu. Il est normal qu’il prenne de l’expérience. Je ne serai pas éternel.”

Deux défaites consécutives à deux mois du Mondial. N’est-ce pas inquiétant ?

“Nous perdons deux matchs par le plus petit écart. Ces défaites sont très positives car elles provoquent une réflexion intéressante, excitante et positive. Elles nous permettent de voir plus loin dans les détails. Nous sommes lancés dans une préparation qui nous demande d’être en forme en janvier. Ces revers nous ont envoyé un message clair. Quand la situation est plus dure, c’est là que tu forges un groupe.”

On a vu des erreurs inhabituelles dans le chef de l’équipe. Quelles sont les leçons ?

“Nous devons plus poser notre jeu. Lors du premier match, nous voulions marquer un but sur chaque action. Nous devons temporiser et garder la balle jusqu’à rendre fous nos adversaires. Tout est une question d’équilibre.”

Et en défense ?

“Nous pouvons aussi faire mieux. Notre placement n’était pas idéal. Nous devons couvrir un autre, ce qui n’a pas toujours été le cas.”

Comment expliquez-vous que vous ayez besoin de temps alors que l’équipe se connaît par cœur ?

“Tout se remet en place. Michel van den Heuvel a mis une nouvelle dynamique. Shane McLeod est revenu. Les joueurs se sont retrouvés en situation de tournoi. Cela fait du bien de vivre 24 heures sur 24 en groupe. On a toujours besoin d’un peu de temps.”

Avez-vous pris du retard dans la montée en puissance vers le Mondial indien ?

“Non, pas du tout. Nous avançons même deux fois plus vite. Souvenez-vous. Lors d’un Champions Trophy à Breda en 2018, nous avions été catastrophiques. Quelques mois plus tard, nous sommes devenus champions du monde. Avant les JO, nous n’avions pas bien joué en Pro League. Les gens paniquaient. Nous sommes devenus champions olympiques. Je le répète, tout va bien.”

Tout le monde veut vous battre. Quel est l’impact mental d’être dans le rôle du chassé ?

“C’est excitant (rires). On le sentait déjà lors des championnats d’Europe à Anvers en 2019. Aux JO, le sentiment était encore plus fort. Nous sommes clairement l’équipe à battre vu que nous avons tout gagné. Je ne peux pas être plus fier. Il y a quinze ans, nous nous sommes inspirés des jeux allemands, néerlandais et australiens. Aujourd’hui, ils veulent tous nous imiter.”

Comment parvenez-vous à conserver cette fraîcheur mentale ?

“Nous cherchons tout le temps à nous réinventer. Nous adaptons des détails dans nos tactiques. Nous regardons beaucoup de vidéos de nos matchs. Nous modifions nos approches d’un peu tout : le jeu défensif et offensif, le coup franc…”

Il reste aussi la question des jeunes à intégrer en vue de l’après-JO 2024. Les présences de Van Oost, Van Dessel et T. Stockbroekx ont-elles affaibli le noyau ?

“Absolument pas. Max Van Oost a sorti un gros match face à l’Argentine. J’aime voir les petits jeunes sur le terrain. Un jour, ils devront nous remplacer. Ils savent tous jouer au hockey. Il est précieux qu’ils découvrent l’environnement Red Lions qui est unique.”

Le Mondial démarre dans un peu plus de deux mois. Ce laps de temps est-il court ou long ?

“Un peu des deux. Cela me semble encore très long. Nous devrons bien gérer les prochaines semaines avec le stage à Cadix en décembre. Pour les pays européens, nous risquons d’avoir besoin d’un plan B lorsque nous serons en Belgique en plein hiver. En même temps, le match d’ouverture est presque demain. Nous avons déjà un niveau de jeu et de réflexion très élevé. Nous sommes plutôt en avance.”

En parlant de ces trois semaines de stage, quel sera l’objectif principal à Cadix ?

“Nous travaillerons d’office le physique, mais l’essentiel sera de prendre des informations sur nos adversaires tout en n’en montrant pas trop. Ici, en Pro League, nous ne montrons pas tout."